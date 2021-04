Książę Filip w piątek rano zmarł, o czym poinformował oficjalnie Pałac Buckingham. Od tego momentu w Wielkiej Brytanii panuje żałoba narodowa, a swoją własną, prywatną żałobę przeżywa oczywiście królowa Elżbieta II. Ostatnie zdjęcie małżeństwa pojawiło się właśnie w mediach społecznościowych.

Zdjęcie Królowa Elżbieta II i książę Filip przeżyli ze sobą 74 lata / WPA Pool / Getty Images

Książę Filip i królowa Elżbieta II pobrali się w 1947 roku. Przez 74 lata małżeństwa przeszli wiele wzlotów i upadków.

Jednak wspierali się w trudnych chwilach i cieszyli z sukcesów. Choć na temat ich związku krążyły różne plotki i miało ponoć nie brakować w nim miejsca na zdrady, to wciąż trwali u swego boku.



"Jest on kimś, kto nie przyjmuje łatwo komplementów, ale po prostu jest przez te wszystkie lata moją siłą i oparciem, a ja i cała jego rodzina, oraz ten i wiele innych krajów, mamy wobec niego dług większy niż kiedykolwiek by się spodziewał, albo kiedykolwiek się dowiemy" - powiedziała Elżbieta II z okazji 50. rocznicy ich małżeństwa.



Śmierć księcia Filipa jest niezwykle smutnym wydarzeniem nie tylko dla monarchii, ale prywatnie, dla królowej Elżbiety. Choć publicznie monarchini nie pozwala sobie na przeżywanie emocji, to z pewnością potrzebuje czasu, by pogodzić się z niewyobrażalną stratą.



Straciła nie tylko męża, ale także powiernika i przyjaciela. Dlatego tak poruszające jest ostatnie zdjęcie małżonków, jakie pojawiło się na oficjalnym profilu rodziny królewskiej w mediach społecznościowych.



Portret królowej i księcia wykonała fotografka Annie Leibovitz w 2016 roku.

Zdjęcie Królowa Elżbieta II i książę Filip byli ze sobą bardzo zżyci / WPA Pool / Getty Images

