Zgodnie z nowymi regulacjami, każde zwierzę trafi do rejestru w momencie zmiany właściciela oraz przyjęcia do schroniska. Ponadto obowiązek rejestracji obejmie zwierzęta sprowadzane do Polski - właściciele będą musieli oznakować je mikroczipem w ciągu 14 dni od przekroczenia granicy. Jeśli zwierzę objęte jest kwarantanną, termin ten liczony będzie od dnia jej zakończenia.

Nowe przepisy przewidują także regulacje dotyczące zwierząt urodzonych już po wejściu w życie ustawy. Właściciel, który zdecyduje się zachować szczenię lub kocię, będzie zobowiązany do jego zaczipowania do dnia pierwszego szczepienia przeciwko wściekliźnie. Co więcej, jeśli zwierzę zostało zaszczepione przed wejściem nowych przepisów, a jego właściciel nie planuje go oddać, będzie miał trzy lata na dopełnienie obowiązku rejestracji.