Nadzieja to żeńskie imię, które jest nawiązaniem do jednej z trzech cnót teologicznych (wiara, nadzieja i miłość).

Nadzieja to rzadkie imię, choć coraz częściej wykorzystywane w Polsce. W 2023 roku urodziło się 28 dziewczynek nazwanych w ten sposób, podczas gdy w 2019 roku było ich 12.

W jaki sposób można zdrabniać imię Nadzieja? Przyjaciele mogą zwracać się do niej określeniami:

Choć imię Nadzieja nie jest popularne, to w historii nosiło je kilka znanych na świecie kobiet. Wśród nich znalazły się:

Jaka jest kobieta o imieniu Nadzieja ? Ambitna, inteligentna i zrównoważona. Nierzadko okazuje się dziewczyną zdaną na sukces, chociaż wcześniej musi na niego sama zapracować. Cierpliwa, waleczna, kochająca kontakt z naturą — Nadzieja jest wierna bliskim i swoim ideałom. Jeżeli tworzy związki, to takie na całe życie. Z tego powodu staje się idealną przyjaciółką, partnerką i żoną.

Nadzieja jest numerologiczną siódemką. Co to oznacza? Ma silny charakter, choć jednocześnie jest wrażliwa na ludzką krzywdę. To humanistka, artystka, kobieta, która może rozwijać się na wielu polach. Zdarza się, że zadanie, które wykonuje, pochłania ją w całości. Zapomina wtedy o innych obowiązkach — również tych towarzyskich. Wystarczy jednak jeden telefon od bliskich z prośbą o pomoc — Nadzieja nigdy jej nie odmówi.