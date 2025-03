Dodatkowe świadczenie w formie trzynastki przysługuje osobom, które 31 marca danego roku były uprawnione do emerytury (w tym między innymi emerytury pomostowej lub częściowej), renty (z tytułu niezdolności do pracy, szkoleniowej, socjalnej, rodzinnej) lub innego rodzaju świadczeń (takich jak świadczenie i zasiłek przedemerytalny, rodzicielskie świadczenie uzupełniające bądź nauczycielskie świadczenie kompensacyjne). Jeżeli prawo do owych świadczeń było zawieszone na dzień 31 marca, to wówczas trzynastka nie przysługuje.