Można znaleźć ją na stoiskach rybnych w popularnych marketach zarówno w całości, jak i w formie gotowych filetów. Tołpyga wciąż jest w naszym kraju mało popularna, a wszystko przez to, że nie wszyscy są pewno co do jej smaku i tekstury. Ryba ta jest często spożywana w Azji, skąd pochodzi. Znana jest ze swojej zwinności i szybkości, przez co złowienie jej nie jest proste. Z wyglądu przypomina naszego rodzimego karpia, ale jest od niego większa. Rekordowo duże osobniki potrafią osiągnąć wagę nawet 50 kilogramów. Jest naturalnym "oczyszczaczem" wód, bowiem żywi się fitoplanktonem, nie dopuszczając do "kwitnienia" zbiorników wodnych, w których żyje na wolności. Znane są dwa gatunki tołpygi: pstra i biała. W wyglądzie różnice dotyczą przede wszystkim położenia oczu i wielkości, a także barwy.