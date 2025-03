Daktyle to nie tylko smaczna przekąska, ale także prawdziwa bomba odżywcza. Są bogate w błonnik, który wspomaga trawienie i daje uczucie sytości, co sprawia, że są świetnym zamiennikiem przetworzonych słodyczy. Zawierają też potas, magnez i witaminy z grupy B, które wspierają układ nerwowy i pomagają w walce ze zmęczeniem. Dzięki naturalnym cukrom - fruktozie i glukozie - dostarczają energii bez gwałtownych skoków poziomu cukru we krwi. Co ciekawe, daktyle mają również właściwości przeciwzapalne i antyoksydacyjne. W skrócie: mały owoc, wielka moc!