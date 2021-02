Nie da się ukryć, że książę Harry podejmując decyzję o odejściu od rodziny królewskiej, naraził się królowej Elżbiecie II. Teraz monarchini może pozbawić wnuka kolejnych przywilejów.

Zdjęcie Harry obawia się decyzji królowej w sprawie jego stopni wojskowych /Chris Jackson /Getty Images

To nie były łatwe miesiące dla Harry'ego. Wyprowadzka z Wielkiej Brytanii, konflikt z rodziną, który tylko się zaostrzył, nowe życie w USA i w końcu tragedia, która dotknęła jego i Meghan - strata ciąży.

Z pewnością nie jest to komfortowa sytuacja dla Harry'ego, który nie może liczyć nawet na wsparcie własnej rodziny.



Dodatkowo wygląda na to, że królowa Elżbieta II, wciąż ma żal do wnuka o jego życiowe decyzje. Było jasne, że wraz z odejściem z monarchii Meghan i Harry utracą znamienitą część swoich przywilejów.



Teraz istnieje zagrożenie, że Harry straci kolejne z nich, a tyczą się one pozbawienia go tytułów wojskowych.



Wnuk królowej ma tytuł kapitana generalnego Royal Marines, a też honorowego dowódcy lotnictwa RAF Honington i komandora naczelnego Royal Navy, Small Ships and Diving.



Wiele wskazuje na to, że królowa może pozbawić wnuka sprawowania jego wojskowych funkcji i odebrać mu te posady. To byłby prawdziwy cios na Harry'ego, który jest niezwykle dumny ze swoich dokonań w służbie wojskowej.



"Jego praca wojskowa jest dla niego jedną z najważniejszych rzeczy i oczywiście chciałby ją zatrzymać" - donosi źródło magazynu "Express".



Zdjęcie Królowa Elżbieta II ma wiele za złe wnukowi / Tim Graham / Getty Images

