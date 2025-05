niezapominajka leśna: roślina o jasnoniebieskich kwiatach. Niektóre z odmian mają płatki w kolorach białych lub różowych. Można ją uprawiać w gruncie i donicach. Odmiana silnie się rozkrzewia. Jest rośliną dwuletnią, osiągającą wysokość do 30 cm. Najpopularniejsze odmiany to Nina Blue, Nina Rosea czy Snowsylva.

niezapominajka alpejska: ma ciemnoniebieskie, jasnoniebieskie lub różowe kwiaty. To wieloletnia bylina o wysokości do 25 cm. Można ją hodować zarówno w gruncie, jak i donicach. Występuje w górskich obszarach w Europie. Odmiany to Rosa Pink, Blue Bouquet czy Ultramarine.