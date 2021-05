Książę Harry i Meghan Markle wprowadzili świat w zdumienie, gdy okazało się, że po wielu miesiącach przerwali milczenie w sprawie życia w rodzinie królewskiej.

Udzielili oni wywiadu Oprah Winfrey, który komentowany był w licznych światowych mediach.



Gdy sprawa już przycichła, okazuje się, że książę Harry tym razem już sam, bez żony, zabrał głos i porozmawiał ponownie z Oprah.



W nowej rozmowie Harry wyjawia szczegóły piekła, przez jakie przeszła Meghan, kiedy chciała popełnić samobójstwo:



"To, co ją powstrzymało, to myśl, jak niesprawiedliwe byłoby odebranie mi kolejnej najważniejszej kobiety w życiu, na dodatek z dzieckiem pod sercem. I to po tym, co stało się mojej mamie" - wyznał Harry.



Dalsza wypowiedź także jest wstrząsająca:



"Kiedy ja i moja żona siedzieliśmy na krzesłach i oplataliśmy rękami swoje kolana, a światła wkrótce zgasły, Meghan wybuchła płaczem. Współczułem jej, ale byłem też zły na siebie za to, że znaleźliśmy się w takiej sytuacji. Było mi wstyd, że sprawy zaszły tak daleko. (...) Nie chciałem ryzykować, że Meghan skończy jak moja mama, a mój syn będzie musiał wychowywać się bez niej" - mówi.



Czy te słowa również wstrząsną światem, jak poprzednie? Wiele na to wskazuje! Jednocześnie na profilu w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie Meghan Markle, które pokazuje, jak bardzo szczęśliwa jest teraz.

Reklama

Jego publikacja zbiegła się z wywiadem Harry'ego. Ten zabieg raczej nie był przypadkowy.



Meghan pragnie pokazać rodzinie królewskiej, że obecnie wiedzie spokojne, pełne miłości życie. Dodatkowo oboje z mężem nie mają zamiaru już dłużej milczeć.

Na najnowszym nagraniu widać, że Meghan czuje się spełniona i pragnie to pokazać całą sobą. Co na to rodzina królewska?



Instagram Wideo

Zdjęcie Meghan i Harry są obecnie bardzo szczęśliwi z dala od rodziny królewskiej / YouTube.com / materiał zewnętrzny

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kinga Sawczuk szczerze o szczepionce na COVID-19 Newseria Lifestyle