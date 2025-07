Praca przez 40 lat za najniższą krajową - co to oznacza?

40 lat pracy to dość imponujący staż, biorąc pod uwagę, że do emerytury minimalnej wymagane jest udokumentowane 25 lat stażu pracy (w przypadku mężczyzn) lub 20 lat stażu pracy (w przypadku kobiet). Okazuje się jednak, że kluczowa jest tutaj wysokość zarobków .

Co więcej, w trakcie obliczania świadczenia emerytalnego pod uwagę brane są również tablice średniego dalszego trwania życia . Są one corocznie podawane przez Główny Urząd Statystyczny. Rzeczone tablice pomagają w oszacowaniu przewidywanej liczby miesięcy, przez którą emeryt będzie pobierać emeryturę.

Co można zrobić, by zwiększyć swoją emeryturę?

Jak wynika z informacji podanych na stronie biznes.interia.pl: "Przy założeniu, że standardowa emerytura wynosi około 2900 zł na rękę, to dodatkowy rok pracy może przełożyć się na wzrost o 250-400 zł miesięcznie". Co ciekawe, dalsza praca po osiągnięciu wieku emerytalnego może być bardziej opłacalna, a to ze względu na ulgę dla seniorów. Rzeczona ulga polega na zwolnieniu od podatku dochodowego przychodów - maksymalnie do kwoty 85528 zł.