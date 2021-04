Książę William i księżna Kate 29 kwietnia obchodzili 10. rocznicę ślubu. Z tej okazji spływały do nich życzenia z całego świata. O kilka miłych słów pokusili się Meghan Markle i Harry. Fakt ten ujrzała właśnie światło dzienne!

Zdjęcie Meghan Markle i Harry wysłali życzenia Kate i Williamowi z okazji 10. rocznicy ślubu / Max Mumby/Indigo / Getty Images

To był wielki dzień dla całej monarchii, ale przede wszystkim dla Kate i Williama. 29 kwietnia świętowali oni 10. rocznicę ślubu.

W dobie kryzysu jaki przechodzi obecnie rodzina królewska, potrzebne im było takie radosne wydarzenie.



Kate i William przeżyli ze sobą te lata w zgodzie, choć i im przydarzały się kryzysy. Jednak para nie mówiła o nich głośno.



Doczekali się trójki wspaniałych dzieci, na punkcie których Brytyjczycy dosłownie szaleją. Nic więc dziwnego w tym, że z całego świata płynęły gorące życzenia szczęścia i gratulacje dla Williama i Kate.



Kilka słów do małżonków postanowił napisać Harry i Meghan Markle.



"Książę Harry i Meghan Markle pogratulowali księciu i księżnej Cambridge z okazji 10. rocznicy ślubu. Oddzielone przez Ocean Atlantycki pary nie mogły zobaczyć się osobiście, aby uczcić ten wyjątkowy dzień, w związku czym Sussexowie wysłali Cambridge'om prywatną wiadomość" - donosi gazeta "Hello!".



Dokładna treść jest oczywiście owiana tajemnicą, ale fanów rodziny królewskiej najbardziej cieszy fakt, że milczenie między tą czwórką zostało w końcu przerwane.



William i Harry pierwszy raz od ponad roku rozmawiali ze sobą podczas pogrzebu dziadka - księcia Filipa. Wygląda na to, że kontakt został utrzymany i to daje nadzieję na polepszenie ich kontaktów.





