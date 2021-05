Książę William i księżna Kate wyprawili urodziny swojej córce, księżniczce Charlotte. Teraz w mediach pojawiła się informacja o tym, jak wyglądał ten wyjątkowy dzień w domu księżnej i księcia.

Zdjęcie Księżna Kate i książę William wyprawili córce urodziny / Danny Martindale / Getty Images

To był szczęśliwy dzień dla rodziny królewskiej po ostatnich przykrych wydarzeniach. 2 maja księżniczka Charlotte obchodziła swoje 6. urodziny.

W związku z wciąż trwającą pandemią koronawirusa, William i Kate nie mogli wyprawić córce hucznych urodzin.



Jak więc wyglądał ten dzień? Wygląda na to, że mimo obostrzeń rodzina spędziła go w doskonałych nastrojach!



Przyjęcie odbyło się w posiadłości w Norflok, a o tym poinformował sam William w rozmowie z Jenną Jackson:



"Charlotte miała cudowny dzień, dziękuję. W zeszłym roku jej urodziny były w zamknięciu, ale w tym roku mogliśmy zaprosić jeszcze jedną rodzinę. Dzieci dorastają bardzo szybko. Mimo wszystko to była świetna zabawa".



W małym gronie, ale w radosny sposób, Charlotte świętowała urodziny, jedząc tort i biorąc udział w licznych grach i zabawach. Charlotte kocha jazdę konną, więc nie trudno domyślić się tematu przewodniego przyjęcia.



Dodatkowo William i Kate zaskoczyli córkę prezentami. Niedawno dostała ona wymarzonego, własnego konia. Teraz może liczyć na własny sprzęt i specjalne ubrania do jazdy konnej.



Zdjęcie Księżna Kate i książę William nie szczędzili córce atrakcji w ten wyjątkowy dzień / Pool / Samir Hussein / Getty Images

