Książę William odwiedził lokalny klub piłkarski

13 listopada 2025 roku książę Walii pojawił się w Kornwalii, by świętować zakończenie projektu, który okazał się kluczowy dla lokalnego klubu piłkarskiego Mousehole AFC. Do tej pory zawodnicy i pracownicy musieli pokonywać wąską, pełną wyrw drogę, aby dotrzeć na boisko. Gdy William usłyszał o ich problemie, postanowił działać.

Książę William zjednoczył grupę firm gotowych wesprzeć klub. Dzięki ich zaangażowaniu powstała nowa, bezpieczna droga prowadząca do stadionu, a całość wykonano bez żadnych kosztów dla Mousehole AFC. Pałac Kensington podkreślił, że inwestycja powstała wyłącznie dzięki "hojnym wkładom partnerów biznesowych".

Hugh Hastings Getty Images

Piłka nożna jednoczy ojca z synem

Podczas wizyty książę William spędził czas z zawodnikami, młodymi kibicami i mieszkańcami, dziękując wszystkim zaangażowanym w projekt. Jego entuzjazm nie dziwi: książę od lat jest wiernym fanem Aston Villi, a sport zajmuje ważne miejsce w jego życiu rodzinnym. Regularnie zabiera najstarszego syna, księcia George'a, na mecze, wierząc, że wspólne sportowe emocje budują wyjątkowe wspomnienia.

William wielokrotnie podkreślał, jak ważne jest dla niego przekazywanie dzieciom radości płynącej z aktywności fizycznej. Opowiadał też, że cała trójka jego pociech bierze udział w jego meczowych przesądach. Jeśli jego ukochany klub Aston Villi gra słabszy mecz, książę ustawia swoje potomstwo w różnych miejscach domu, co jak wierzą angielscy kibice, ma odmienić koleje losu.

Sebastian Frej/REPORTER East News

Książę i legenda piłkarska

Książę William nie przepuści też żadnej okazji, by móc wejść na boisko piłkarskie (szczególnie że nie ma ich zbyt wiele), jednak jego pozycja pozwala mu "kopać piłkę" z największymi gwiazdami tego sportu. Kilka dni temu odwiedzając Brazylię, grał z dziećmi i legendą brazylijskiej piłki Cafu na stadionie Maracana.

