Garnitur: alternatywa dla sukienki

Stylizacje Katarzyny Cichopek nie bez powodu znajdują się pod lupą. Prezenterka najczęściej stawia na kobiece zestawy, które są idealne na każdą okazję. Do jej modowych ulubieńców z pewnością należą garnitury.

Gwiazda w swojej garderobie ma komplety w różnych kolorach - mogliśmy ją zobaczyć m.in. w szarym, beżowym, a nawet różowym. Cichopek doskonale wie, że to świetna alternatywa dla sukienki. Garnitur to prosty i efektowny sposób na to, by wyglądać elegancko i z klasą.

Katarzyna Cichopek uwielbia garnitury w różnych kolorach

Różne fasony i kolory sprawiają, że każda z nas znajdzie coś dla siebie. Późną jesienią do gry wkraczają np. połyskujące lub zdobione cekinami komplety. To wręcz idealna propozycja na nadchodzące święta i czas karnawału. Jeśli jednak błysk to nie twoja bajka, może zainspiruje cię look Katarzyny Cichopek.

Tak pojawiła się na planie halo tu polsat. Katarzyna Cichopek w garniturze idealnym na święta

W jednym z listopadowych odcinków programu halo tu polsat Katarzyna Cichopek zaprezentowała się w stylowym garniturze. To nie pierwszy raz, gdy widzowie mają okazję zobaczyć ją właśnie w tego typu stylizacji.

Prezenterka wybrała garnitur składający się z jednorzędowej marynarki zapinanej na guzik i spodni z szerokimi nogawkami. Postawiła na jeden z najmodniejszych kolorów sezonu, czyli bordowy.

Komplet zestawiła z białą bluzką i szpilkami w podobnym do garnituru odcieniu. Całość uzupełniła subtelną biżuterią.

Katarzyna Cichopek w garniturze idealnym na święta

Bordo znalazł się w gronie najgorętszych trendów na jesień 2025. Kolor ten jest synonimem elegancji i klasy. Co więcej, jest też świetną alternatywą dla czerni, którą chętnie wybieramy na specjalne okazje. Kolor bordowy świetnie sprawdza się zarówno na co dzień, jak i na wieczór. Wszystko zależy od dodatków, jakie do niego wybierzemy.

Bordowy. Z jakimi kolorami łączyć?

Bordowy garnitur świetnie sprawdzi się na wigilijną kolację, jak i na spotkanie w rodzinnym gronie podczas świąt. Jak sprawić, by ten, który wybrała Cichopek zyskał bardziej świątecznego charakteru? To bardzo proste.

Zamiast bluzki - klasyczna biała koszula. Możesz dodać do niej efektowną, czarną kokardę. To jednak propozycja dla kobiet, które lubią tak wyraziste dodatki.

Do tego połyskująca biżuteria i stylowe botki, które dodadzą mu odpowiedniego charakteru. Wspomniany kolor będzie świetnie współgrał ze złotem, butelkową zielenią, szarością, jak i klasyczną czernią. W takich połączeniach z pewnością stworzysz idealny, świąteczny look.

Trendy, inspiracje i praktyczne porady, które ułatwią ci codzienne stylizacje

