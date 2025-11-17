Spis treści: Grudnik i jego wymagania. O tym należy pamiętać Nie stawiaj grudnika w tym miejscu. Tylko mu zaszkodzisz Zaserwuj grudnikowi już teraz. W Boże Narodzenie obsypie się kwiatami

Kaktus bożonarodzeniowy, szlumbergera. Nie dość, że grudnik niejedno ma imię, to jeszcze kwitnie tylko w jednym sezonie. Czas ten przypada na późną jesień i zimę, dlatego też roślina może dopełnić świąteczne dekoracje królujące we wnętrzach mieszkań i domów o tej porze roku.

Grudnik i jego wymagania. O tym należy pamiętać

Egzotyczna roślin pochodzi z Brazylii. Jej znakiem rozpoznawczym są mięsiste, zielone liście na długich łodygach oraz duże kwiaty o intensywnym kolorze. Przybierają barwy takie jak róż, fiolet czy czerwień. Grudnik będzie się więc efektownie prezentował nie tylko na kwietniku czy szafce, ale również na świątecznym stole. Brzmi jak alternatywa dla gwiazdy betlejemskiej? Dlaczego nie.

Grudnik będzie wyglądał okazale, jeśli zapewnimy mu odpowiednie warunki. Najlepiej, by były zbliżone do naturalnego środowiska. Roślina lubi ciepłe, wilgotne i dobrze oświetlone miejsce (światło powinno być rozproszone). Najlepsze podłoże dla rośliny to przepuszczalna, lekko kwaśna gleba i odpowiedni drenaż.

Kaktus bożonarodzeniowy lubi, gdy podłoże jest wilgotne - poradzi sobie jednak również wtedy, gdy będzie delikatnie przesuszone. Dobrze jest zadbać o zraszanie liści, aby poprawić ich wygląd.

Nie stawiaj grudnika w tym miejscu. Tylko mu zaszkodzisz

Roślina najlepiej czuje się w temperaturze od 17 do 20 st. C. Warto dobrze przemyśleć stanowisko dla grudnika. Jeśli już postawimy doniczkę w jednym miejscu, lepiej jej nie przestawiajmy. Grudnik nie znosi zmian, a taka czynność może sprawić, że zacznie marnieć w oczach.

Grudnik jest nazywany kaktusem bożonarodzeniowym 123RF/PICSEL

Dobrze mieć na uwadze to, że grudnik nie lubi suchego powietrza. Dlatego miejsca nieopodal grzejników należy od razy wykreślić z listy potencjalnych stanowisk. Roślinę najlepiej podlewać co ok. 7 dni. Najlepszy moment to taki, gdy wierzchnia warstwa podłoża będzie już lekko sucha.

Zaserwuj grudnikowi już teraz. W Boże Narodzenie obsypie się kwiatami

Grudnik doceni też regularne nawożenie. Taki zabieg możesz zacząć przeprowadzać, gdy roślina zacznie obsypywać się pąkami. Nie musisz sięgać po gotowe preparaty, tylko skorzystać z naturalnych sposobów. Wybierz swój ulubiony.

Pierwszym z nich jest nawóz na bazie skórki od banana i fusów z kawy. Zalej skórki od banana wodą i pozostaw na 24 godziny. Po tym czasie odcedź i dodaj łyżkę fusów. Powstałą mieszanką podlewaj grudnik raz w tygodniu.

Kolejną propozycją jest nawóz z czarnej herbaty. To świetne źródło taniny, potasu i magnezu, które świetnie wpływają na wzrost kaktusa bożonarodzeniowego. Włóż jedną torebkę czarnej herbaty do szklanki i zalej wrzątkiem. Odstaw napar do ostygnięcia. Gdy będzie chłodny, rozcieńcz go z wodą w proporcji 1:3. Tak przygotowaną miksturą podlewaj grudnik raz na dwa tygodnie w okresie wzrostu i kwitnienia.

Łatwo w przygotowaniu nawóz z herbaty służy grudnikowi CanvaPro INTERIA.PL

Możesz też zastosować skorupki jajek. Wystarczy, że rozsypiesz je po powierzchni gleby w doniczce. Dzięki temu zawarte w nich cenne dla rośliny składniki będą stopniowo uwalniały się do podłoża. A to z pewnością wspomoże ją w trakcie kwitnienia.

Odkryj sekrety pięknych kwiatów w domu i ogrodzie. Sprawdź nasze porady i spraw, by każda roślina rosła zdrowo i pięknie. Więcej na kobieta.interia.pl/porady

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami Canva Pro INTERIA.PL

"Ewa gotuje": Rosół na jagnięcinie Polsat