Sposobem na szybkie usunięcie przypaleń z indukcji podzieliła się twórczyni internetowa Agnieszka Radzikowska, znana na Instagramie jako sprytna_radzikowska. Jak twierdzi, do wyczyszczenia uporczywych zabrudzeń wystarczy tabletka do zmywarki - produkt, którego nikt nie kojarzył z pielęgnacją kuchennych powierzchni.

Metoda wymaga jedynie odrobiny ciepłej wody, którą polewa się zabrudzony fragment płyty, a następnie delikatnie pociera tabletką. Według autorki trik działa niemal natychmiast i pozwala pozbyć się nieestetycznych śladów bez użycia silnej chemii.

Żeby metoda była skuteczna, warto przestrzegać kilku prostych zasad.

Najpierw na przypalone miejsca należy wylać niewielką ilość ciepłej wody, która zmiękczy brud. Następnie używamy tabletki do zmywarki jak gąbki - delikatnie pocieramy nią powierzchnię okrężnymi ruchami, aż zabrudzenia zaczną się rozpuszczać.

Po usunięciu plam wystarczy przetrzeć całość miękką ściereczką z mikrofibry. Proces trwa zaledwie kilka minut, a płyta odzyskuje połysk.

Patent szybko zdobył popularność, ale wywołał też dyskusję. W komentarzach pojawiły się głosy, że pocieranie tabletką może zarysować szkło płyty indukcyjnej.

Aby uniknąć ryzyka, najlepiej nie używać nadmiernej siły i upewnić się, że tabletka nie zawiera twardych granulek ściernych. Warto również przetestować metodę na mało widocznym fragmencie urządzenia.

Mimo obaw wiele osób potwierdza, że przy ostrożnym stosowaniu trik działa i pozwala usunąć nawet zaschnięty brud.

