Książę William pojawił się bez Kate. Na BAFTA zawsze zachwycała kreacjami

Opracowanie Karolina Iwaniuk

Nagroda Brytyjskiej Akademii Filmowej, czyli BAFTA to wydarzenie, na którym co roku pojawiają się książę William i księżna Kate. To na nich skupia się tego wieczoru cała uwaga, ale tym razem było inaczej - William pojawił się sam. Trudno jednak nie przypomnieć sobie doskonałych kreacji z okazji BAFTA, w jakich olśniewała zebranych księżna Kate.