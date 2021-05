Książę William ukrywał przed światem fakt, że był chory na koronawirusa. Media były zaskoczone, gdy prawda wyszła na jaw. Teraz mówi się o kolejnej chorobie Williama, którą znów ma ukrywać. Sytuacja robi się coraz poważniejsza.

Zdjęcie Książę William jest ciężko chory? / WPA Pool / Getty Images

Reklama

Książę William jest jednym z najbardziej skrytych członków brytyjskiej rodziny królewskiej. Nie wyjawia zbyt wiele sekretów ze swojego życia prywatnego.

Reklama

Dlatego poddani byli bardzo zdziwieni, gdy po wielu tygodniach okazało się, że książę William przeszedł koronawirusa.



Na szczęście okazało się, że obyło się bez powikłań i książę szybko wrócił do wykonywania swoich obowiązków.



Od jakiegoś czasu jednak znów krążą pogłoski o chorobie księcia, tym razem nie jest ona związana z wirusem.



Wszystko zaczęło się od choroby jego kolegi z czasów służby w RAF, czyli siłach lotniczych Wielkiej Brytanii. Zach Stubbings cierpi na chorobę Kahlera, czyli nowotwór układu krwiotwórczego.



Początkowo mężczyzna był zdiagnozowany błędnie - lekarze myśleli, że ma on uczulenie na nową odzież w jednostce, ale dalsze badania to wykluczyły.



Powodem choroby Kahlera mogą być spaliny produkowane przez helikopter Sea King. A to właśnie nim latał także książę William. Kiedy Zach Stubbings opowiedział swoją historię, od razu pojawiły się obawy o zdrowie księcia Williama.



"Wiedzieli, że spaliny z helikoptera są niebezpieczne i mogą doprowadzić do nowotworu, ale postanowili to zignorować. To skandal" - mówi Stubbings w rozmowie z "The Sun".



Sam William ani Pałac Buckingham nie komentują tych doniesień i nie informują o stanie zdrowia księcia.

Zdjęcie Księżna Kate i książę William nie komentują doniesień / Pool / Samir Hussein / Getty Images