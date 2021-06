Książę William zwyzywał Meghan Markle?! To dopiero teraz wyszło na jaw!

Książę William i Harry nie pogodzili się ze sobą?

Książę William i książę Harry poróżnili się wiele miesięcy temu, gdy do ich rodziny dołączyła Meghan Markle - to już nie jest dla nikogo ani tajemnicą, ani zaskoczeniem.



Przez długi czas media obserwowały ciche kłótnie i wymowne gesty skłóconych członków rodziny królewskiej.



Wydawało się, że punktem zwrotnym w ich kontaktach był pogrzeb dziadka Williama i Harry'ego - księcia Filipa. Bracia szli razem za trumną, a po pogrzebie odbyli na oczach kamer rozmowę razem z księżną Kate w drodze powrotnej do pałacu.



Od tamtego momentu mówi się, że bracia mają ze sobą kontakt, zwłaszcza teraz, gdy na świat przyszło drugie dziecko Meghan Markle i Harry'ego - Lilibet

Diana.



Książę William nie przebierał w słowach

Jednak pojawiły się nowe informacje, które mogą przeczyć tym szczęśliwym doniesieniom. Robert Lacey, znawca rodziny królewskiej, autor książki "Bitwa Braci", w rozmowie z "Daily Mail" wyjawił smutną prawdę o kontaktach Williama i Harry'ego.



"Nie było żadnego pojednania, żadnej braterskiej rozmowy ani 'mini-szczytu' po śmierci Filipa. Wszyscy błędnie interpretowali wydarzenia" - powiedział Robert Lacey w rozmowie z "Daily Mail" odnośnie kontaktów Williama i Harry'ego.

William wciąż jest rozczarowany postawą brata i nie pała sympatią do Meghan Markle. Ponoć to właśnie o niej William wypowiedział się w mało elegancki sposób, gdy dowiedział się, że Meghan nie dogaduje się z pracownikami pałacu.



"Zobacz, jak ta cholerna kobieta traktuje moich współpracowników - bezlitośnie!" - miał powiedzieć o Meghan Markle książę William.

Jeżeli słowa Roberta Lacey'a okażą się prawdą, to rodzina królewska może mieć poważny kłopot w utrzymaniu dobrego wizerunku w mediach.



