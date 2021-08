księżna Charlene i jej ucieczki od męża

Anita Sokołowska na wakacjach. Dokąd wybrała się aktorka? Księżna Charlene i książę Albert, czyli książę Monako, gdy brali ślub w 2011 roku, byli na ustach niemal całego świata.

Wszystko za sprawą tego, jak wyglądała panna młoda. Niestety, w tym przypadku nie chodziło o suknie i promienny wygląd w dniu ślubu, wręcz przeciwnie.



Światowe media rozpisywały się nad łzami księżnej Charlene i raczej nie wyglądały one na łzy szczęścia i wzruszenia. Grimaldi została po tym dniu okrzyknięta "najsmutniejszą panną młodą" i na nic zdały się tłumaczenia, że Charlene jest niezwykle emocjonalną osobą.



Potem nie było lepiej - na jaw wyszło, że zmaga się ona z depresją, a mąż nie wspiera jej w chorobie, wręcz miał on wymusić na niej urodzenie w tym czasie potomka.



Na świat 10 grudnia 2014 roku przyszły bliźniaki - Gabriela i Jakub.



Od momentu ślubu księżna Charlene już próbowała uciec od męża i to trzykrotnie, o czym media rozpisywały się za każdym razem.

Księżna Charlene ciężko chora - ile w tym prawdy?

Zdjęcie Księżna Charlene, jak sądzi wielu, nie ma łatwego życia u boku księcia Alberta / AP / East News

Tym razem, gdy wyjechała do Afryki w celach działań charytatywnych na rzecz nosorożców, znów pojawiły się plotki o ucieczce.



To właśnie tam księżna zachorowała na ARVI. Zarażenie się tą chorobą skutkuje infekcją uszu, gardła oraz nosa.

Księżna Charlene Grimaldi została objęta opieką medyczną, ale niestety nie mogła świętować z mężem 10. rocznicy ślubu, która przypadała w lipcu 2021 roku.



Sytuacja ta spowodowała lawinę spekulacji na temat stanu związku księżnej Charlene i księcia Alberta. Mówiło się o kryzysie i o tym, że Grimaldi w końcu udało się uciec od męża.



Oni jednak stanowczo temu zaprzeczali. Niedawno też księżna przeszła operację w RPA, a po niej miał nastąpić przyjazd księcia Alberta wraz z dzieci do małżonki, która w końcu wyzdrowiała.



Niewielu jednak w to wierzyło, aż do teraz! Okazało się, że faktycznie książę z pociechami przylecieli z Monako do RPA. Na profilu Charlene w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia, gdzie czuje przytula się z mężem.



Można tylko domyślać się, czy faktycznie książę stęsknił się za małżonką, czy jednak jest to tylko podróż w ramach podtrzymania dobrego wizerunku pary i uciszenia plotek o kolejnym kryzysie w ich małżeństwie.

Pozostaje również pytanie, czy teraz księżna wróci wraz z mężem i dziećmi do Monako, czy jednak wciąż zostanie w Afryce?





