"Blue plaque" to tablice informacyjne, instalowane w miejscach, które w szczególny sposób wiążą się z życiem sławnych osób lub z wydarzeniami historycznymi. Wkrótce zostanie nią uhonorowana Lady Di. Tabliczka zawiśnie na fasadzie londyńskiej kamienicy, w której Diana Spencer przez dwa lata mieszkała z grupą przyjaciółek przed ślubem z księciem Karolem.

Reklama

Zdjęcie Osoba uznana za wybitną może być uhonorowana tablicą tylko raz i w jednym miejscu - w tym roku dostanie ją księżna /Steve Wood / Rex Features /East News

W tym roku miną 24 lata od tragicznej śmierci Lady Di i można się zastanawiać, dlaczego dopiero teraz księżna zasłużyła na takie wyróżnienie. Powód jest prosty. "Niebieskie tablice" przyznaje się, gdy minęło co najmniej 20 lat od śmierci honorowanej osoby lub co najmniej 100 lat od jej urodzenia. Tradycja przyznawania tych oznaczeń sięga 1867 roku i została zainicjowana przez Royal Society of Arts (Królewskie Towarzystwo Wspierania Sztuki). Osoba uznana za wybitną może być uhonorowana tablicą tylko raz i w jednym miejscu. Miejsce to zaś winno być ściśle związane z jej życiem i działaniem - na rzecz szczęścia i dobrobytu ludzi.

Reklama

Diana Specner otrzymała trzypokojowe mieszkanie przy 60 Coleherne Court w dzielnicy Earls Court jako prezent od matki na swoje 18. urodziny w lipcu 1979 r. I postanowiła dzielić je z trójką przyjaciółek, które płaciły jej czynsz w wysokości 18 funtów od osoby. Według książki Andrew Mortona "Diana: Her True Story - In Her Own Words" przyszła księżna uznawała ten okres za najszczęśliwszy w swoim życiu. Po ślubie Diany z Karolem jej matka, Frances Shand Kydd, sprzedała mieszkanie za 100 tys. funtów. Dziś jest ono wyceniane na ok. 2,29 mln funtów.

Instagram Post

Czy akurat w swoim panieńskim mieszkaniu Diana Spencer przyczyniła się do szczęścia i dobrobytu ludzkości (pracowała wtedy jako niania i przedszkolanka)? Trudno orzec. W każdym razie - jak ogłosił w swoim profilu na Instagramie młodszy brat Diany, Charles Spencer - "niebieska tablica" niebawem zawiśnie na kamienicy Coleherne Court. Znajdzie się na niej taka informacja: "Diana Spencer później Księżna Walii 1961-1997. Mieszkała tutaj w latach 1979-1981". Na dowód Charles Spencer pokazał projekt owej "blue plaque".

Obecnie przyznawaniem historycznych tablic informacyjnych zajmuje się English Heritage - angielska organizacja pozarządowa, opiekująca się zabytkami należącymi do "zbioru dziedzictwa narodowego" (National Heritage Collection). Przedstawicielka tej organizacji, Anna Eavis, oświadczyła, że księżna Walii Diana zasłużyła na "niebieską tablicę", bo "nagłośniła problemy tragicznych skutków stosowania min przeciwpiechotnych oraz bezdomności, a także zwalczała piętnowanie chorych na HIV, trąd i depresję".