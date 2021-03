Księżna Kate nie ma ostatnio najlepszego czasu, podobnie jak cała rodzina królewska. Po aferze, która wybuchła wraz z opublikowaniem wywiadu Meghan Markle, atmosfera na królewskim dworze stała się bardzo napięta. Dlatego jej dzieci postanowiły zrobić miłą niespodziankę mamie, by poprawić jej nieco humor.

Księżna Kate bardzo przeżywa to, co Meghan Markle powiedziała o niej i całej rodzinie królewskiej w wywiadzie u Oprah Winfrey.

Brytyjska i amerykańska prasa rozpisuje się na temat całej sytuacji, a obiektywy aparatów fotograficznych i kamer skierowane są na członków monarchii.



Podczas ostatniego wyjścia, gdy Kate i William odwiedzali jedną z londyńskich szkół, spośród zgromadzonego pod wejściem do placówki tłumu padały niewygodne pytania.



Małżonkowie starali się ignorować okrzyki, ale widać było, że są spięci i nie było im do śmiechu.



Jej dzieci, książę George i księżniczka Charlotte, widząc zatroskanie mamy, starały się jej poprawić humor przy okazji Dnia Matki, który w Wielkiej Brytanii obchodzony jest 14 marca.



Przypomnijmy, że Kate i William mają jeszcze jedną pociechę - Louisa, lecz chłopiec jest za mały, by uczestniczyć w przygotowaniu niespodzianki dla mamy.



Dlatego to właśnie starsze dzieci Kate przygotowały dla niej tort! Wypiekiem oczywiście dumna mama pochwaliła się na oficjalnym koncie w mediach społecznościowych i trzeba przyznać, że tort wykonany własnoręcznie przez Charlotte i George'a robi wrażenie!



Ten gest w trudnej dla Kate sytuacji wiele znaczy. Wie, że mimo wszystko ma rodzinę, na którą może liczyć.

