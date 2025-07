Koty nas oszukiwały? Prawda o drapaniu mebli w końcu wyszła na jaw. Zaskakujące badania

Przez lata uważano, że kocie drapanie to sygnał stresu, lęku lub próba znaczenia terytorium. Jednak nowe badania pokazują coś zupełnie innego. Drapanie może być oznaką dobrego samopoczucia, rutyny i kociej... radości życia. Co to oznacza dla opiekunów mruczków?