Renta wdowia to świadczenie umożliwiające łączenie wypłaty renty rodzinnej z innym świadczeniem, np. emeryturą. Dzięki takiemu rozwiązaniu wdowy i wdowcy mogą mogli pobierać swoją emeryturę oraz powiększyć ją o część renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę rodzinną wraz z częścią swojej emerytury.

Osoby upoważnione do renty wdowiej mogą zdecydować, czy chcą otrzymywać 100 proc. renty rodzinnej oraz 15 proc. własnego świadczenia , czy 100 proc. własnego świadczenia oraz 15 proc. renty rodzinnej. Od 1 stycznia 2027 r. drugie świadczenie zostanie zwiększone z 15 do 25 proc.

Warunki uzyskania renty wdowiej to m.in.:

nabycie prawa do renty rodzinnej nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego,

wspólność małżeńska do dnia śmierci,

ZUS na swojej stronie przypomina, że zanim złożymy wniosek o świadczenie, powinniśmy sprawdzić, czy posiadamy prawo do dwóch świadczeń : własnego, np. emerytury lub renty oraz renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku.

"Jeżeli masz prawo tylko do jednego świadczenia, a spełniasz warunki, aby otrzymać drugie, najpierw złóż wniosek o drugie świadczenie" - informuje ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że 1 lipca br. uruchomił pierwsze wypłaty świadczeń w zbiegu z rentą rodzinną na łączną sumę 316, 8 mln zł . Na tę wartość składa się kwota świadczeń wypłacanych w 100 proc. - ok. 286, 5 mln zł oraz kwota świadczeń wypłacanych w 15 proc. - ok. 30,2 mln zł .

Jeśli wniosek o rentę wdowią wpłynie do ZUS do 31 lipca 2025 r. i zostanie rozpatrzony pozytywnie, świadczenia będą wypłacane także za lipiec. Natomiast wniosek złożony w następnych miesiącach i rozpatrzony pozytywnie spowoduje uruchomienie wypłaty od miesiąca, w którym trafi do ZUS.