Księżna Kate, choć bardzo starała się tego nie okazywać, była przerażona wywiadem Meghan Markle dla Oprah Winfrey. Słowa szwagierki bardzo ją zabolały!

Reklama

Zdjęcie Księżna Kate czuje się poniżona przez Meghan Markle /i-Images /East News

Po wywiadzie Meghan Markle, media śledzą każdy krok i każdą wypowiedź rodziny królewskiej. Wielkie emocje wywołały słowa Meghan dotyczące księżnej Kate.



Tuż przed ślubem Markle z księciem Harrym wybuchła afera, w której pierwsze skrzypce grały Meghan i Kate. Jak głosiła plotka, to Meghan miała doprowadzić Kate do łez podczas ślubnych przygotowań.



Po wielu miesiącach milczenia Meghan w końcu mogła opowiedzieć o tej sytuacji i prawda okazała się być zupełnie inna... To Meghan miała płakać przez Kate.



Jak podaje teraz magazyn "OK!", słowa Meghan miały dosłownie przerazić Kate, która widziała jej występ u Oprah.



"Middleton była przerażona, gdy Markle publicznie opowiedziała o doprowadzeniu jej do płaczu. Kate nigdy nie chciała, aby w prasie pojawiły się jakiekolwiek sugestie o konflikcie z Meghan" - powiedziała w rozmowie z "OK!" Katie Nicholl - biografka rodziny królewskiej.



Kate ponoć przeprosiła Meghan za swoje zachowanie i już wtedy myślała, że sprawa jest wyjaśniona. Czuje się teraz poniżona przez to, że nawet zgodnie z zasadami panującymi na królewskim dworze... nie może odpowiedzieć Meghan publicznie.



Żona księcia Williama przez lata była bardzo ostrożna w swoich wypowiedziach i zachowaniach, które były potem pokazywane w mediach. Teraz przez zaistniałą sytuację nie ma na to wpływu i to właśnie ją przeraża.



Czyżby Kate pozostawało tylko wciąż robić dobrą minę do złej gry i uparcie milczeć zgodnie z zasadami panującymi za pałacowymi murami? Wiele na to wskazuje...

Zdjęcie Księżna Kate stara się nie pokazywać publicznie ile stresu kosztuje ją obecna sytuacja / Yui Mok/Press Association / East News

Reklama

***

Zobacz również:



Rozlicz PIT online już teraz lub pobierz darmowy program