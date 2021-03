Księżna Kate i księżna Camilla przyłapane po wywiadzie Meghan!

Wywiad Meghan Markle i księcia Harry'ego dla Oprah Winfrey wzbudził wielkie kontrowersje. Słowa, które padły w tej rozmowie pogrążają rodzinę królewską. Nic więc w tym dziwnego, że księżna Kate i księżna Camilla były dosłownie załamane tym, co usłyszały.

Zdjęcie Księżna Camilla i księżna Kate bardzo przeżywają słowa Meghan Markle /Max Mumby/Indigo /Getty Images

Choć Meghan Markle podczas rozmowy z Oprah starała się nie mówić źle o poszczególnych członkach rodziny królewskiej, to widać było, że wciąż żywi urazę do nich.

Przez wiele miesięcy od momentu ślubu Meghan i Harry'ego w 2018 roku prasa rozpisywała się o konflikcie Meghan i księżnej Kate.



To właśnie w niej przedstawiano Meghan jako prowodyrkę wszystkich problemów i napięć. Miała ona doprowadzić Kate do łez tuz przed ślubem, lecz teraz okazało się, że było zupełnie odwrotnie.



Meghan podczas wypowiedzi u Oprah nie przebierała w słowach, a rodzina królewska wiedziała, że nie może spodziewać się niczego dobrego w tej kwestii.



Dlatego, gdy przyłapano księżną Kate i księżną Camille pod wejściem do pałacu, tuż po publikacji wywiadu Meghan i Harry'ego, panie miały grobowe miny.



Na ich twarzach było widać napięcie i smutek. To tylko potwierdzenie, jak poważny jest problem. Wiele wskazuje na to, że słowa Meghan i Harry'ego mogą pogrążyć rodzinę królewską i zmienić jej postrzeganie na arenie międzynarodowej.

