Gdybym miała wybrać jeden krem, który zostaje ze mną na zawsze - to właśnie ten. Pro-Collagen Skin Protection SPF 50 to codzienna porcja nawilżenia, elastyczności i zdrowego glow. Ma bogatą, ale lekką konsystencję - otula skórę jak jedwabna poszewka , nie zostawiając tłustego filmu. Dzięki morskim algom i kwasowi hialuronowemu nie tylko chroni przed słońcem, ale też wzmacnia barierę ochronną skóry. Twarz wygląda na gładszą, bardziej napiętą i miękką w dotyku.

Nie bez powodu to jeden z największych hitów marki ELEMIS. Marine Cream SPF 30 łączy lekkość z intensywnym działaniem - wyrównuje strukturę skóry, poprawia jej jędrność i dodaje zdrowego, naturalnego blasku. W efekcie skóra wygląda na wypoczętą, sprężystą i dobrze nawilżoną. To ten krem, po który sięgasz z przyjemnością: działa, pachnie jak luksusowy zabieg w spa i świetnie dogaduje się z makijażem - nic się nie roluje, nic nie spływa. Jeśli masz cerę dojrzałą, to ten krem powinien znaleźć się w twojej kosmetyczce.

Jeśli jesteś fanką bardziej naturalnej pielęgnacji, ale nie chcesz rezygnować z wysokiej ochrony - to może być twoje odkrycie. Vinosun SPF 50 od Caudalie to lekki jak chmurka filtr, który nie zatyka porów, nie bieli i nie zostawia skóry lepkością. Zamiast tego mamy bogactwo antyoksydantów z winogron, zero alkoholu i silikonów, i bardzo przyjemne uczucie po nałożeniu. Skóra wygląda na czystą, miękką i gładką. Idealnie sprawdza się pod makijażem, nie migruje, nie roluje się. Dla wielu to "ten jeden" krem, który odmienia pielęgnację.