Banknoty, choć solidnie wykonane, nie są niezniszczalne. Jeśli pieniądz jest rozerwany, podklejony taśmą, mocno zabrudzony albo nosi ślady zniszczenia, sprzedawca ma prawo nie zaakceptować go jako środka płatniczego. W praktyce oznacza to, że w sklepie może dojść do sytuacji, w której zapłata nie dojdzie do skutku - mimo że klient ma przy sobie gotówkę.