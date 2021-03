Księżna Kate chociaż bardzo stara się to ukryć, to niezwykle przeżyła wywiad Meghan Markle i Harry'ego. Okazuje się, że do dziś nie radzi sobie z emocjami, jakie jej towarzyszą.

Zdjęcie Księżna Kate ma już dość całej sytuacji /Chris Jackson /Getty Images

Wywiad Meghan i Harry'ego odbił się szerokim echem w mediach na całym świecie. Nie jest już także tajemnicą, że słowa małżonków wypowiedziane w rozmowie z Oprah, zabolały poszczególnych członków monarchii.

Księżna Kate jest jedną z bardziej profesjonalnych osób na królewskim dworze. Swoją pracę dla monarchii wykonuje skrupulatnie i stroni od pokazywania uczuć oraz od opowiadania o prywatnych problemach.



Jednak trudno jest jej ukryć teraz swoje emocje, gdy słowa Meghan po prostu nią wstrząsnęły, podobnie jak postawa Harry'ego.



Oczywiście wraz z Williamem nie mają zamiaru chować się w domu i nie pokazywać publicznie, więc stawiają czoła nowej sytuacji i starają się spotykać z poddanymi mimo fatalnych humorów.



Magazyn "New Idea" zauważył jednak, że podczas ostatnich wyjść księżna Kate była blada i miała podkrążone oczy. Jej stanem mocno zaniepokojeni są przyjaciele Kate, która nigdy wcześniej nie wyglądała tak źle.



Jej stan określają jako zły i księżna ma "znajdować się na skraju załamania nerwowego". Kate niezwykle przeżywa to, że sama nie może odpowiedzieć w mediach Meghan, bo takie posunięcie tylko pogorszyłoby zaistniały problem.



W wywiadzie Meghan wyznała, że to ona płakała przez Kate... teraz najpewniej jest odwrotnie i to Kate szlocha w domowym zaciszu.



Zdjęcie Księżna Kate nie może odpowiedzieć na zarzuty Meghan Markle / Max Mumby/Indigo / Getty Images

Zdjęcie Księżna Kate ma wiele urazy do Meghan Markle / WPA Pool / Getty Images

