Wieczny spór księcia Harry'ego z resztą rodziny królewskiej trwa w najlepsze. Mogłoby się wydawać, że konflikt przez upływ czasu słabnie, a okazuje się, że może być wprost przeciwnie.

Jessica Alves w świątecznej bieliznie. Była znana jako "żywy Ken" Księżna Kate, czy książę William starają się publicznie nie wypowiadać na temat księcia Harry'ego i jego żony, by nie podsycać plotek na temat ich kłótni.



Niestety, wygląda na to, że na nic te zabiegi, bo jak donosi "Woman’s Day" światło dzienne właśnie ujrzała prywatna korespondencja Harry'ego i Kate, a tam, w treści wiadomości, niestety już tak zachowawczo i poprawnie nie było.



Mailowa kłótnia miała dotyczyć królewskich tytułów Meghan Markle i księcia Harry'ego. Kate i William naciskają, by pozbawić Harry'ego i Meghan tytułów, jakie wciąż noszą, bo działają oni tylko na szkodę rodziny królewskiej.



W odwecie Harry, jak donoszą brytyjskie media, ma straszyć szwagierkę tym, że opublikuje druzgocące ją materiały. I tak w odwecie pojawiły się maile, których nadawcą miał być sam Harry, a adresatką nie kto inny, jak księżna Kate.



W mediach krążą plotki, że to sama Kate miała upublicznić treść maili, by ukazać prawdziwą twarz Harry'ego, który w wiadomościach nie szczędził Kate okropnych słów i przekleństw.



Jeżeli tak dalej pójdzie, to Sussexowie jeszcze niejednokrotnie mogą zaszkodzić rodzinie królewskiej. Czy w porę opamiętają się i nieco ostudzą emocje?

