Księżna Kate jest szczęśliwą matką trójki dzieci. Nie od dziś jednak krążą w mediach plotki, że wraz z mężem, nie powiedzieli ostatniego słowa w kwestii wielkości rodziny. Czyżby czwarta ciąża była prawdopodobna?

Zdjęcie Księżna Kate ma w planach czwartą ciążę? /Mark Cuthbert /Getty Images

Księżna Kate uznawana jest za mamę niemalże idealną, choć ostatnio stanowczo zaprzeczyła takiemu stwierdzeniu. Stara się jednak z całych sił otaczać trójkę swoich pociech miłością i dać im poczucie bezpieczeństwa.

Nic dziwnego, że poddani wciąż czekają na wieści o kolejnym potomku.



Choć Kate i William dość mgliście wyrażają się o swoich planach dotyczących powiększenia rodziny, to nie powiedzieli nigdy zdecydowanego "nie".



Dlatego też w mediach nieustannie krążą plotki na temat czwartej ciąży Kate. Wiele wskazuje jednak na to, że plotki mogą stać się prawdą!



"Kate bardzo chciałaby siostry dla Charlotte i nadal uważa, że ma czas, aby to się stało, chociaż William jest jak dotąd zadowolony z ich trójki. Poszli na kompromis i mają, póki co, suczkę, ale Kate traktuje to jako znak, że jest o krok bliżej kolejnego dziecka" - czytamy w "The Mail On Sunday".



Czyżby kolejna ciąża Kate jest tylko kwestią czasu? Wiele na to wskazuje!

Zdjęcie Księżna Kate pragnie siostry dla Charlotte / WPA Pool / Getty Images

