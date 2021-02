Księżna Kate kocha bycie mamą, ale trzeba przyznać, że w połączeniu z rolą księżnej, nie jest to łatwe zadanie. Ostatnio podczas wywiadu Kate zdobyła się na bardzo szczere wyznanie, które dla poddanych było poruszające.

Zdjęcie Księżna Kate szczerze opowiedziała o swoich problemach /Chris Jackson /Getty Images

Gdy na świecie pojawiło się pierwsze dziecko księżnej Kate i księcia Williama w 2013 roku, oboje oszaleli ze szczęścia. Kate od zawsze wiedziała, że chce mieć dużą rodzinę i narodziny księcia George'a były dla nich ogromną radością.

Reklama

Choć w ciąży księżna cierpiała na schorzenie, które dość rzadko występuje u kobiet spodziewających się dziecka - hypermesis gravidarum, czyli niepowściągliwe, długotrwałe nudności i wymioty - to jednak nawet to nie zniechęciło jej do rodzenia kolejnych dzieci.



I tak w maju 2015 roku urodziła się księżniczka Charlotte, a w 2018 roku - książę Louis. Od tego czasu na każdym kroku widać, że William i Kate doskonale sprawdzają się w roli rodziców.



Jednak jak się okazało, księżna Kate ma spore wątpliwości, jeżeli chodzi o wywiązywanie się z rodzicielskich obowiązków przez nią samą.



Na tak szczere wyznanie żona księcia Williama zdobyła się dość niespodziewanie podczas ostatniego wywiadu, w którym rozmawiała z Giovanną Fletcher.



Do tej pory Kate uchodziła za matkę niemal idealną, a wielokrotnie także pokazała, że wszelkie problemy stara się raczej rozwiązywać w rodzinnym gronie, z daleka od medialnego szumu.