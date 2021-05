Księżna Kate i książę William już od jakiegoś czasu odbywają oficjalne wizyty w ramach swojej pracy na rzecz monarchii. Wcześniej nie pozwalała im na to szalejąca pandemia koronawirusa.

Teraz już wznowili swoje podróże. William i Kate wzięli udział w ceremonii zamknięcia Zgromadzenia Ogólnego Kościoła Szkocji.



Podczas tych uroczystości Kate pojawiła się w gustownej, zapinanej na guziki, błękitnej sukience i trudno było nie zauważyć jednego szczegółu - lekko odstającego brzuszka.



W mediach od miesięcy nie cichną plotki i domysły na temat kolejnej ciąży księżnej Kate. Oboje razem z Williamem doskonale sprawdzają się w rolach rodziców i doczekali się już trójki dzieci - George'a, Charlotte i Louisa.



Poddani i fani rodziny królewskiej wprost marzą, by na świecie pojawiło się czwarte dziecko pary. Patrząc tym razem na rozpromienioną Kate i to, że w pewnym momencie chwyciła się za brzuszek, może świadczyć o kiełkującej nadziei.



To byłaby niezwykła radość nie tylko dla Brytyjczyków, ale dla samej rodziny królewskiej. Z pewnością pomogłoby to w naprawie nadszarpniętego kłótniami wizerunku rodziny królewskiej.



Czy Kate i William ogłoszą radosne wieści? Czas pokaże.

Zdjęcie Księżna Kate wyglądała olśniewająco, a książę William zachwycił zebranych przemową / WPA Pool / Getty Images

Zdjęcie Księżna Kate podczas wystąpienia wspierała męża. Trudno było oderwać od nich wzrok / WPA Pool / Getty Images

Zdjęcie Księżna Kate znana jest z tego, że gdziekolwiek się pojawi skupia na sobie uwagę zebranych. Tak było i tym razem / WPA Pool / Getty Images