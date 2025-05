Zobacz Polskę z góry: 6 najciekawszych wież widokowych, które naprawdę warto odwiedzić

Najwyższa i zdecydowanie najbardziej warta odwiedzenia wieża widokowa w Polsce. Wijąca się kładka prowadząca 62 metry w górę, mieszcząca się w miasteczku uzdrowiskowym słynącym z leczniczych wód. Po drodze znajdziesz punkty edukacyjne, siatki do wspinania i 105-metrową zjeżdżalnię dla odważnych. Na górze: szklana platforma, przez którą zobaczysz Góry Izerskie i Czechy w tle. Tylko pamiętaj, że sezon letni oznacza spore kolejki. Najlepiej przyjechać rano lub poza weekendem.

Wieża w Solinie to dziś jedna z największych atrakcji Bieszczadów - nowoczesna, przeszklona, z windą i kawiarnią na szczycie. Można do niej dotrzeć gondolą sunącą nad lasami i taflą jeziora, co już samo w sobie jest świetną atrakcją. A gdy znajdziesz się na górze, czeka widok, który trudno zapomnieć: piękne rozlewisko Jeziora Solińskiego, monumentalna zapora i łagodne wzgórza Bieszczadów rozciągające się aż po horyzont.