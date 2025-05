Każdy z nas przynajmniej raz w życiu został bezceremonialnie "sprowadzony na ziemię", gdy opowiadał ze szczegółami jakieś wspomnienie z dawnych lat i okazywało się, że albo było zupełnie inaczej, albo wiele szczegółów się nie zgadzało. - Mamo, pamiętasz, jak miałam kilka lat i zostawiłaś mnie u babci, a ja machałam ci ręką przez okno i za tobą płakałam, jak wsiadałaś do poloneza i odjeżdżałaś do pracy? Pamiętam, że miałam wtedy na sobie jakiś drapiący sweter koloru niebieskiego - rzekłam kiedyś do swojej rodzicielki, gdy w głowie pojawiło się jasne i dokładne wspomnienie wywołane przebiegiem rozmowy. Mama zrobiła wielkie oczy i po kolei zaczęła obalać większość rzeczy, które przecież tak wyraźnie pamiętałam: poloneza mieliśmy dopiero wiele lat później, nigdy nie miałam żadnego niebieskiego sweterka, a do babci prowadzana byłam na piechotę, a nie odwożona autem. Skąd w takim razie tak mocne przekonanie co do obrazów, które podpowiada mózg? Skąd pewność, że właśnie tak dokładnie było? Czy ja sobie to wymyśliłam? Okazuje się, że katalog naszych wspomnień nie jest tak doskonały, jak się nam wydaje. A nasz mózg nie do końca działa jak albumy na zdjęcia, na których mamy dokładnie zatrzymaną chwilę, co do której nie można mieć żadnych wątpliwości. W naszych umysłach pojemność pamięci nie jest stała, a wspomnienia mieszają się ze sobą, "nachodzą" jedno na drugie i mogą być zniekształcone, niedokładne, a nawet... zmyślone.