Arbuz to nie tylko rozkosz dla podniebienia, ale i sprzymierzeniec zdrowia. W 100 g miąższu znajduje się 91% wody i około 6% cukrów - głównie glukozy, fruktozy i sacharozy. Co więcej, arbuz jest bogaty w likopen, silny antyoksydant wspierający układ krążenia i działający przeciwzapalnie, co w 2017 roku potwierdzili naukowcy z University of Illinois. Wybierając słodki arbuz, łączysz przyjemność smaku z troską o zdrowie.