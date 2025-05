Choć henna brwi ma wiele zalet, to nie jest to jednak metoda całkowicie pozbawiona wad. Po pierwsze, nie utrzymuje się ona na skórze tak długo jak farby do brwi, a ponieważ powstaje z naturalnych składników, to dostępna gama kolorystyczna jest mocno ograniczona. Warto też pamiętać, że aplikacja henny wymaga większej precyzji i umiejętności niż przy robieniu zwykłego makijażu brwi. Czasem więc lepiej zostawić to zadanie profesjonalistce i poddać się zabiegowi w salonie kosmetycznym.