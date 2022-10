Kuba i Adam Zdrójkowscy - rozwój kariery

Kuba i Adam Zdrójkowscy to aktorska para bliźniaków, której ścieżki kariery potoczyły się w różny sposób. Adam zyskał wielką popularność dzięki występom w hitowym serialu "Rodzinka.pl", a także związkowi z Wiktorią Gąsiewską.

Z kolei Kuba występował w dubbingu, a na ekranach pojawiał się sporadycznie, najczęściej w epizodycznych rolach. Dopiero niedawno wyszedł z cienia brata - zagrał jedną z głównych ról w serialu "Kowalscy kontra Kowalscy".

Zdrójkowscy o rywalizacji

Przede wszystkim jednak do tej pory mniej rozpoznawalny z braci bliźniaków zdecydował się na występ w programie "Twoja twarz brzmi znajomo", w którym wcześniej odniósł jego brat. To powoduje, że nie kończy się ich porównywanie oraz pytania o rywalizację między nimi.

Kuba Zdrójkowski przekonuje, że sukcesy bliźniaka bardzo go cieszą i nie stara się z nim rywalizować.

Każdy aktualnie ma tę samą ścieżkę kariery, ale idzie nią indywidualnie. (...) Możemy śmiało powiedzieć, że na ten moment jest dużo bardziej popularny. Absolutnie mi to nie umniejsza. Cieszę się z sukcesu brata. Nie uważam tego za rywalizację mówi Kuba w rozmowie z "Pudelkiem"

Wcześniej w wywiadach bracia opowiadali, że to Adam namówił Kubę do udziału w "Twoja twarz brzmi znajomo". Bliźniak pojawia się także na widowni i można zauważyć, że naprawdę kibicuje bratu i mocno go wspiera.

