Martyna Kaczmarek w "Top Model"

Program "Top Model" cieszy się niemałą popularnością, a widzowie chętnie oglądają starania uczestników marzących o karierze w modelingu. W 11. edycji o wygraną walczy m.in. Martyna Kaczmarek, która jest pierwszą modelką "curvy" w historii programu.

Poza tym Martyna Kaczmarek aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie skupia się na promowaniu ciałoakceptacji. Na jej instagramowym profilu nie brakuje postów dotyczących ciałopozytywności oraz treści podkreślających, jak ważne jest akceptowanie własnego ciała.

Instagram Post Rozwiń

Modelka zdobyła rzeszę odbiorców, a jej konto obserwuje 142 tys. osób. Martyna Kaczmarek mierzy się jednak z hejtem i negatywnymi komentarzami dotyczącymi jej wagi oraz wyglądu. Mimo to nie zamierza się poddawać i rezygnować z szerzenia ciałoakceptacji.

Reklama

Modelka działa nie tylko na Instagramie, ale także na TikToku. To właśnie tam podzieliła się nagraniem, na którym pokazała, z jakimi opiniami się spotyka. "Jesteś niefotogeniczna", Nie nadajesz się na modelkę" - można przeczytać na krótkim filmie. W odpowiedzi na te wpisy postanowiła jedynie wstawić swoje zdjęcie z profesjonalnej sesji zdjęciowej.

TikTok

Martyna Kaczmarek zdradziła, ile waży

Niemiłe słowa i nieprzychylne opinie nie zrażają Martyny Kaczmarek do dalszej działalności. W mediach społecznościowych często podkreśla, że żadne ciało nie jest powodem do wstydu. Postanowiła więc wyznać, ile dokładnie waży. W tym celu opublikowała na TikToku film, który spotkał się z ogromnym zainteresowaniem internautów. Modelka opatrzyła go krótkim opisem, w którym również podała swoją wagę. "86 kg zaje******** w rozmiarze 42. Każda z nas jest piękna, każda zasługuje na reprezentację! - napisała Martyna Kaczmarek.

TikTok

Internauci zareagowali niemal od razu. "Inspirujesz mnie", Jesteś przepiękna", "Zdrowa, piękna, seksowna kobieta", "Ja to cię podziwiam, może wyleczysz wiele kobiet z kompleksów" - można przeczytać pod postem.

***

Zobacz także:

35-latka zdobyła się na szczere wyznanie. Oto dlaczego mężczyźni jej unikają

Koszmarne wakacje. Rodzina żąda od biura podróży zwrotu pieniędzy

Przemyt piasku z Sardynii. Turystka wysłała go pocztą