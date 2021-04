Kylie Jenner, choć nie nosi nazwiska Kardashian, to jest jedną ze słynnych sióstr i podobnie jak Kim, robi światową karierę. 23-latka ciągle zaskakuje fanów gorącymi zdjęciami, co zrobi również i tym razem.

Kylie Jenner ma na swoim koncie bankowym pokaźną sumę pieniędzy, a na koncie w mediach społecznościowych - sporo obserwatorów.

Internauci chętnie oglądają zdjęcia jednej z sióstr Kardashian, która zdobywa sławę również i w świecie mody.



Kylie lubi chwalić się swoim idealnym ciałem i najchętniej pozuje do zdjęć w kostiumach kąpielowych.



Ostatnie zdjęcie rozgrzało internet do czerwoności, bo ta piękność zaprezentowała się fanom w dość skąpym bikini.



Modelka prężąc opalone ciało nad basenem napisała pod zdjęciem:



"Szczęście ponad wszystko".



Patrząc na jej życie, trudno się z tym nie zgodzić. Wielu jej fanów sporo by oddało za kilka chwil w pięknej willi nad basenem.





