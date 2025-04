Te składniki poprawiają pracę mózgu i jelit – czy masz je w swojej diecie?

Czy to możliwe, że to, co jesz, wpływa nie tylko na trawienie, ale i na twoje myśli, nastrój, a nawet poziom kreatywności? Oś mózg-jelita to jeden z najbardziej fascynujących mechanizmów w ludzkim organizmie. Nic dziwnego, że coraz więcej badań pokazuje, że sposób odżywiania ma wpływ na nasze samopoczucie psychiczne. Jakie produkty wspierają ten niezwykły duet? Sprawdźmy, czym warto karmić jelita, by mózg działał na pełnych obrotach.