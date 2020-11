​Kylie Minogue po 26. latach ponownie trafiła na okładkę ekskluzywnego pisma dla gejów

Australijska ikona disco ogłosiła to w mediach społecznościowych. Podziękowała wydawcy i dodała, że jej marzeniem jest świat, w którym wszyscy będą mogli się wspierać, kochać i być dla siebie sojusznikami.

Zdjęcie Piosenkarka znana jest z tego, że od lat wspiera społeczność LGBT+ /Matt Crossick/Press Association /East News

"Gay Times" jest brytyjskim miesięcznikiem przeznaczonym dla gejów i biseksualnych mężczyzn. Największym tego typu magazynem skierowanym do osób LGBT w Europie. Pismo uzasadnia okładkę z Kylie Minogue tym, że artystka od dawna jest "zaangażowanym orędownikiem społeczności LGBTQ +". Słowa z postu artystki: "Honor dla sojusznika" oznaczają, że wygrała ona w corocznym, organizowanym przez redakcję plebiscycie: "Honor for Allyship".

Reklama

W filmie wideo Minogue powiedziała: "Jestem niesamowicie zaszczycona otrzymaniem tej nagrody. Dziękuję z całego serca. Dążąc do bardziej ogólnodostępnego świata, mam nadzieję, że wszyscy będziemy mogli wspierać się, kochać i być dla siebie sojusznikami". Zapytana, dlaczego wyznaje takie wartości, odpowiedziała: "Nie wiem, jak to wytłumaczyć, bo to było i jest. Zgodnie z moimi zasadami i poglądami na życie, powinieneś być tym, kim jesteś i kim chcesz być. To ma dla mnie sens".

Instagram Post

Artystka wydała w listopadzie tego roku swój 15. album solowy zatytułowany "Disco". Nagrywała go w warunkach izolacji społecznej (wcześniej przyznała, że izolowała się w londyńskim apartamencie, a z członkami zespołu komunikowała się za pośrednictwem komunikatorów internetowych). Inspiracją do większości zawartych na nim utworów jest muzyka disco z lat 70. i 80.