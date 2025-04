Gdy ogień przychodzi po cichu. Historia pożaru we wsi Posielanie

- Gdyby ogień sięgnął dachu naszego domu, który stoi tuż obok, nie dałoby się go już zatrzymać - mówi pan Zbigniew. - Trzeba by było zrywać pokrycie i lać wodę od góry. A wtedy dom byłby całkowicie zniszczony. Nie do zamieszkania.

To nie była zwykła akcja. Nikt nie zostawił garnka na kuchence. Nikt nie zgubił niedopałka. To nieprzewidywalna siła natury - piorun, cichy jak zjawa. Na szczęście nikt nie został ranny. Ale straty materialne były dotkliwe, dużo bardziej, niż ktokolwiek się spodziewał.

- Skutki nieszczęśliwego zdarzenia, takiego jak pożar, mogą być dotkliwe. Często tracimy miejsce do życia, które chcemy jak najszybciej odbudować. Nie ma chwili do stracenia, dlatego niezwłocznie kontaktujemy się z klientem i oferujemy mu pomoc. Może ona polegać na zorganizowaniu lokalu zastępczego i pokryciu kosztów jego wynajmu. Dodatkowo możemy zaproponować zaliczkę, czyli kwotę, która pozwoli zabezpieczyć mienie po szkodzie oraz kupić najbardziej potrzebne rzeczy. Bardzo ważne jest, by proces likwidacji szkody zakończył się jak najszybciej wypłatą świadczenia, co pozwoli klientowi odbudować dom - mówi Agnieszka Mac, kierownik Zespołu Merytorycznej Likwidacji Szkód LINK4.