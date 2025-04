Na co zwrócić uwagę kupując chrzan w słoiku?

Nie ma Wielkanocybez chrzanu. Ten ostry, wyrazisty w smaku korzeń to klasyk w świątecznym menu - podawany do jajek, białej kiełbasy, w żurku czy jako składnik sosów.

Wybór chrzanu na sklepowej półce to nie lada wyzwanie. Wydawałoby się, że chrzan to po prostu chrzan. Niestety w wielu przypadkach mamy do czynienia z produktem, który z chrzanem ma wspólnego tylko nazwę. Jak rozpoznać ten dobry?

Zawsze czytaj skład. Pierwsza i najważniejsza rzecz: zawartość korzenia chrzanu w produkcie. Im więcej, tym lepiej! Idealny chrzan powinien mieć minimum 60-70 procent korzenia chrzanu. Cała reszta to zazwyczaj woda, ocet, olej i przyprawy - czyli dodatki, które mają zapewnić bogatszy smak, trwałość i odpowiednią konsystencję.

Unikaj produktów, w których chrzanu jest poniżej 50 procent, bo będą one wodniste, mało wyraziste i często przesłodzone.

Czego unikać w składzie?

mleko w proszku - dodawane dla złagodzenia smaku i zagęszczenia produktu, ale niestety podnosi zawartość cukrów i węglowodanów. Niepotrzebnie.

cukier w nadmiarze - każdy chrzan ma trochę cukru w składzie, by zrównoważyć ostrość, ale jeśli w 100 g produktu znajdziesz powyżej 10 g cukru, to już znak, że producent zaszalał z dosładzaniem.

zagęstniki i konserwanty - im krótszy skład, tym lepiej. Idealnie: chrzan, ocet, woda, sól, czasem olej rzepakowy. I tyle!

Co poleca ekspertka Katarzyna Bosacka?

Katarzyna Bosacka, dziennikarka i promotorka świadomych zakupów znana z programów edukujących konsumentów, niedawno na Instagramie przeprowadziła test chrzanów dostępnych w sklepach.

Rozwiń

W swoim materiale przypomina konsumentom o rzeczy najważniejszej:

Na co zwracać uwagę, kupując chrzan? Przede wszystkim na zawartość chrzanu w chrzanie!

Bosacka przetestowała różne znane marki chrzanów, zwracając uwagę nie tylko na skład, ale i smak. Chwaliła chrzany z zawartością powyżej 60 procent, a skrytykowała te wodniste, słodkie i nijakie.

Zwróciła też uwagę, że nawet jeśli chrzan jest bardzo ostry, można go złagodzić mieszając z jogurtem greckim czy majonezem i zrobić sos chrzanowy - pyszny dodatek do świątecznych dań.

Wielkanocny chrzan jak z babcinej piwnicy

A może by tak zrobić własny chrzan w słoiku? To nie jest trudne, choć wymaga ostrożności - świeżo tarty chrzan potrafi wycisnąć łzy z oczu jak najlepszy dramat filmowy.

Przepis na domowy chrzan w słoiku:

Składniki:

200 g świeżego korzenia chrzanu,

2 łyżki octu jabłkowego lub soku z cytryny,

3-4 łyżki wrzącej wody,

1 płaska łyżeczka cukru,

pół łyżeczki soli.

Sposób przygotowania:

Chrzan powinien być świeży i jędrny. Jeśli masz korzenie, które nieco podwiędły, wrzuć je na kilka godzin do miski z zimną wodą - to przywróci im sprężystość i ułatwi tarcie. Pamiętaj, że podczas obierania i ścierania chrzanu uwalnia się intensywny, drażniący zapach, dlatego dobrze przewietrz kuchnię, a najlepiej użyj robota kuchennego, jeśli masz. Obierz korzeń chrzanu i zetrzyj na drobnej tarce. Dodaj wodę, sól i cukier. Dodaj ocet - zamiast octu jabłkowego możesz użyć soku z cytryny, ale pamiętaj - jeśli chcesz, żeby domowy chrzan dłużej zachował świeżość w lodówce, lepiej postawić właśnie na ocet. Gotowy chrzan przełóż do słoiczka, ugnieć go, słoik zakręć. Przechowuj w lodówce do dwóch tygodni (gdy używasz soku z cytryny) lub do czterech tygodni (gdy używasz octu jabłkowego). Pamiętaj, aby zamieszać zawartość słoika przed jedzeniem.

Korzeń chrzanu i tarty chrzan 123RF/PICSEL

Dodatki do domowego chrzanu - jak podkręcić smak?

Domowy chrzan możesz z łatwością wzbogacić o delikatną owocową nutę lub nadać mu łagodniejszą, kremową konsystencję dzięki nabiałowi. Wystarczy nieco poeksperymentować z dodatkami - każdy z nich wnosi coś innego!

Do około 300 g startego chrzanu możesz dodać:

2-3 łyżki kwaśnej śmietany lub jogurtu naturalnego : dla delikatniejszego smaku i kremowej konsystencji.

1-2 łyżki majonezu : idealnie sprawdzi się do kanapek i mięs.

1 łyżkę drobno startego, ugotowanego buraka : klasyka, czyli ćwikła z chrzanem.

50 g startego jabłka : dla lekko słodkiego, owocowego przełamania.

1 łyżkę żurawiny: jeśli chcesz, by chrzan nabrał wyrazistej, słodko-kwaśnej nuty.

Dlaczego warto włączyć chrzan do diety?

Niepozorny korzeń chrzanu kryje w sobie moc. Jego silne działanie antybakteryjne sprawia, że w naturalny sposób wspiera odporność - warto po niego sięgać szczególnie w sezonie przeziębień i grypy. Dzięki zawartości związków siarki (m.in. izotiocyjanianów), chrzan wykazuje również działanie przeciwzapalne i może pomóc w walce z infekcjami zatok czy gardła.

Co więcej, chrzan pobudza krążenie i lekko podnosi temperaturę ciała - dlatego rozgrzewa, poprawiając samopoczucie przy chłodniejszej pogodzie. Działa moczopędnie, co może wspierać pracę nerek. Chrzan jest także niskokaloryczny, więc bez wyrzutów sumienia można go dodawać do dań, nawet na diecie redukcyjnej. Ma niski indeks glikemiczny, a obecność błonnika wspiera pracę jelit i zapewnia uczucie sytości. Jest też źródłem witaminy C, B1, B6, kwasu foliowego, wapnia, potasu czy cynku.

Jak wykorzystać chrzan w kuchni?

Chrzan to nie tylko wielkanocny klasyk - jego intensywny, ostry smak potrafi dodać charakteru wielu daniom przez cały rok. Pasuje do mięs, wędlin, ryb, zwłaszcza wędzonych, warzyw i jajek.

Pieczone ziemniaki z masą twarogowo - chrzanową, do tego szynka prosciutto i marchewka, to świetny pomysł na wykorzystanie pozostałego ze świąt chrzanu. Uros Zunic 123RF/PICSEL

Oto kilka sprawdzonych i niebanalnych pomysłów na to, jak wykorzystać chrzan w codziennym gotowaniu:

1. Krem chrzanowy

Aksamitny, lekko pikantny i bardzo oryginalny pomysł na wielkanocny obiad. Wystarczy bulion, śmietanka, marchewka, pietruszka, ziemniaki, a do tego jajko na twardo, grzanki lub groszek ptysiowy do podania. I pyszny, wiosenny obiad gotowy.

2. Jajka z chrzanem Ugotowane jajka na twardo przekrój na pół, wyjmij żółtka i zrób z nich pastę z dodatkiem chrzanu, majonezu, szczypiorku i przypraw. Farsz przełóż z powrotem do białek. To szybka, efektowna przystawka, która zawsze znika jako pierwsza ze stołu - nie tylko na Wielkanoc.

3. Żurek z chrzanemTradycyjny żurek z białą kiełbasą i jajkiem zyska nowy wymiar smaku, jeśli tuż przed podaniem dodasz do garnka dwie łyżki chrzanu. Zupa stanie się bardziej wyrazista, z pikantnym finiszem, który idealnie komponuje się z zakwasem.

4. Tatar z łososia z chrzanową nutąSurowy lub wędzony łosoś drobno posiekany, wymieszany z chrzanem, koperkiem, odrobiną jogurtu naturalnego i cytryny to efektowna, a zarazem bardzo prosta przystawka. Podawaj na grzankach lub z cienkimi plasterkami ogórka - zrobi wrażenie na gościach!

5. Surówka z buraków z chrzanem Ugotowane i starte buraki połącz z tartym chrzanem, dopraw solą, pieprzem i skrop octem jabłkowym lub cytryną. Taka surówka świetnie pasuje do kotletów, pieczeni i dań z grilla, a do tego wspiera trawienie i działa przeciwzapalnie.

6. Ziemniaki pieczone z chrzanowym dipemZrób chrupiące ziemniaki z piekarnika i podaj z sosem na bazie chrzanu, jogurtu i koperku - coś jak "polska wersja aioli", ale z wyrazistym twistem. Świetna alternatywa dla ketchupu i majonezu.

7. Kanapka z chrzanem, pieczenią i kiszonym ogórkiemNa kromce żytniego chleba ułóż plaster domowej pieczeni, dodaj cienko pokrojonego ogórka kiszonego i łyżeczkę chrzanu. Prosto, szybko i smacznie.

8. Roladki z tortilli z łososiem i chrzanemTortillę posmaruj kremowym chrzanem (z majonezem lub jogurtem), połóż plaster wędzonego łososia i rukolę. Zwiń ciasno, pokrój w grube plastry - idealne na imprezę albo do lunchboxa.

9. Chrzanowe masło ziołoweMiękkie masło połącz z odrobiną chrzanu, posiekanym koperkiem i natką pietruszki. Przełóż do słoiczka lub uformuj w rulon i schłodź - to świetny dodatek do ciepłych ziemniaków, grillowanych warzyw i mięs.

10. Dressing chrzanowy do sałatekZamiast klasycznego winegretu, spróbuj sosu na bazie oliwy, soku z cytryny, odrobiny miodu i łyżeczki chrzanu. Idealny do sałatek z rukolą, jajkiem, pieczonym burakiem czy wędzonym łososiem.

Źródło: www.aniagotuje.pl

Indyjski chaos, mistyczna pudźa i krowa na własność. Z życia nomadki INTERIA.PL