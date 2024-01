Taylor Swift zwróciła na siebie uwagę. Założyła najmodniejszy płaszcz sezonu

Sekrety figury Małgorzaty Foremniak. Napój z trzech składników to hit Lara Gessler to córka małżeństwa restauratorów: Magdy Gessler i Piotra Gesslera. Urodziła się 18 września 1989 roku, kiedy miała dziewięć lat jej rodzice rozstali się, a ona została z tatą. Lara przyznała kiedyś, że było to dla niej dość naturalnym wyborem, bo mama skupiała się wtedy głównie na pracy, a ona chciała mieć spokojne, normalne dzieciństwo.

Lara Gessler ukończyła socjologię na prywatnej uczelni wyższej Collegium Civitas w Warszawie, ale z czasem jej największą pasją stała się kuchnia i postanowiła iść w ślady rodziców. Ukończyła londyńską szkołę cukierniczą, uczyła się też w French Culinary Institute w Nowym Jorku. Po powrocie do Polski została współwłaścicielką rodzinnej restauracji "U Fukiera" oraz cukierni "Słodki Słony". W międzyczasie napisała też dwie książki kucharskie-"Słodki zielnik" oraz "Orzechy i pestki".

2 września 2017 roku córka Magdy Gessler poślubiła Pawła Rucza, ale małżeństwo przetrwało tylko dwa lata. Niedługo po tym rozstaniu Lara związała się z prawnikiem i właścicielem jednej z warszawskich kancelarii, Piotrem Szelągiem - para pobrała się w 2020 roku, w tym samym roku na świat przyszła ich córka Nena.

Choć to kuchnia jest największą pasją Lary, to można odnieść wrażenie, że córka Magdy Gessler pasjonuje się też modą. Lara, która aktywnie prowadzi swoje konto na Instagramie coraz częściej zamieszcza na nim zdjęcia oryginalnych stylizacji, a na wielkich wyjściach zawsze zaskakuje kreatywnymi zestawieniami. Teraz zachwyciła fanów odważnym modowym wyborem.

Lara Gessler zaskoczyła w oryginalnej stylizacji. Nogi do nieba

Lara Gessler wrzuciła właśnie na Instagrama filmik, na którym pozuje w zaskakującej stylizacji. Restauratorka zdecydowała się na krótki brązowy sweterek i czerwoną spódniczkę mini, do której dobrała rajtki i wysokie kozaczki w kowbojskim stylu - także czerwone. Dopełnieniem stylizacji była brązowa torebka oraz długi płaszcz. Jedną z głównych ról w tej stylizacji zagrały także, podkreślone czerwoną szminką usta.

Fani natychmiast zasypali Larę komplementami, doceniając nie tylko modowy zestaw, ale również perfekcyjną figurę restauratorki i jej długie nogi:

- "Jak się ma taką figurę i nogi do ziemi, to można nawet w worku pokutnym chodzić i będzie pięknie", "Piękny odcień czerwieni i z tym brązem cudnie, lubię takie nietypowe zestawienia", "Extra ,bardzo oryginalnie i ta czerwień jest hot", "Czerwony czerwonym, ale ja to chciałabym mieć takie nogi" - piszą.

Część fanek porównało także Larę w tej stylizacji do innej wielbicielki mody, Natalii Klimas. Też widzicie podobieństwo?

