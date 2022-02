Linda Evangelista to jedna z pierwszych supermodelek. W latach 90. była ikoną - urody i stylu. Evangelista brała udział w międzynarodowych projektach. Chodziła po wybiegach największych światowych projektantów. Kobiety na całym świecie zazdrościły jej urody i klasy.

Linda Evangelista zniknęła z mediów. Teraz mówi dlaczego

W 2015 roku Linda Evangelista nagle niknęła z mediów. Modelka wycofała się z życia publicznego, nie informując o powodzie takiej decyzji. Po siedmiu latach ikona lat 90. zabrała głos. W rozmowie z magazynem "People" poinformowała, że po nieudanej kriolipolizie, jej ciało i twarz zmieniły się nie do poznania. To właśnie kompleksy i utrata pewności siebie sprawiły, że odcięła się od świata i zrezygnowała z kariery.

Bardzo cierpiałam i nie wiedział o tym nikt. Wszyscy, którzy zastanawiali się, dlaczego przestałam pracować - gdy moje koleżanki nadal rozwijały kariery - muszą wiedzieć jedno: moje ciało zostało zdeformowane przez zabieg.

Zdjęcie Karl Lagerfeld, Linda Evangelista i Claudia Schiffer rok 1994 / Pool ARNAL/GARCIA / Contributor / Getty Images

Linda Evangelista chce pomagać innym. "To mój cel"

"Uwielbiałam być na wybiegu. Teraz boję się wpaść na kogoś, kogo znam. Nie sądzę, żeby projektanci chcieli mnie w cokolwiek ubrać... Nie patrzę w lustro. To, co widzę, nie wygląda jak ja. Nie rozpoznaję siebie fizycznie, ale też nie rozpoznaję już siebie jako osoby..." - wyznała Linda Evangelista.



Modelka przyznała także, że chciałaby powrócić do normalnego życia. Chociaż zdaje sobie sprawę z tego, że nie będzie już realizować się w zawodzie modelki, twierdzi, że jej doświadczenia mogą pomóc innym pokonać kompleksy i trudności. "Mam nadzieję, że zdołam pozbyć się wstydu i pomóc innym ludziom. To mój cel" - zaznaczyła Evangelista.

Wszystko wskazuje na to, że modelka próbuje przełamać wstyd. Niedawno Evangelista pierwszy raz od dłuższego czasu pojawiła się na ulicach Nowego Jorku bez maski, która przez ostatnie lata pomagała jej ukryć tożsamość. Portal Daily Mail opublikował zdjęcia modelki.

