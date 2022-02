W czwartek - gdy media poinformowały o zbrojnym ataku Rosji na Ukrainę - Instagram przepełniły żółto-niebieskie flagi. Publikując podobne posty, Polacy chcieli wyrazić swoją solidarność i chęć do pomocy. Wśród osób, które zdecydowały się na symboliczne okazanie wsparcia, było wiele gwiazd. Większość z nich - na szczęście - nie poprzestała jedynie na opublikowaniu wpisu.

Polacy zjednoczyli się jak nigdy dotąd i w ciągu zaledwie kilkunastu godzin zaczęli organizować pomoc humanitarną. Polskie gwiazdy również chętnie okazują materialne wsparcie potrzebującym. Zaangażowanie niektórych celebrytów godne jest podziwu. Co robią, by wesprzeć obywateli Ukrainy?

Tak gwiazdy wspierają Ukrainę: Omenaa Mensah

Jedną z pierwszych gwiazd, które ruszyły z pomocą ukraińskim dzieciom była Omenaa Mensah. Gwiazda stacji TVN, a prywatnie żona jednego z najbogatszych ludzi w Polsce, Rafała Brzoski od 2014 roku jest prezesem fundacji Omenaa Foundation, która pomaga dzieciom z domów dziecka w kraju oraz wspiera najmłodszych za granicą.

W piątek gwiazda poinformowała na Instagramie, że zamierza znaleźć dzieciom z Ukrainy jak najwięcej miejsce w polskich szkołach. Poprosiła o pomoc i kontakt zainteresowane placówki.

Gest Omeny Mensah jest niezwykle ważny. Dzięki niemu dzieci, które ze względu na wojnę musiały opuścić kraj, nie będę musiały przerywać edukacji. Szkoła da najmłodszym poczucie stabilności i bezpieczeństwa.

Zofia Zborowska wyprzedaje szafę. Chce pomóc uchodźcom

Wśród gwiazd, które chcą pomóc Ukrainie, jest również Zofia Zborowska. Aktorka postanowiła w tym celu urządzić internetową wyprzedaż szafy. Zaznaczyła, że dochód ze sprzedaży ubrań w całości zamierza przekazać na pomoc dla uchodźców.

Zofia Zborowska wytłumaczyła, że ubrania, które zdecydowała się sprzedać, są bardzo dobrej jakości i z pewnością posłużą nabywcom przez następne lata. Aktorka wyprzedaje zarówno swoje ubrania, jak i ubrania córeczki - Nadziei.

Maja Bohosiewicz oferuje swoje mieszkanie w Warszawie

Maja Bohosiewicz wykazała się szczególnym zaangażowaniem w ostatnich dniach. Gwiazda, nie zastanawiając się długo, postanowiła zaoferować dach nad głową rodzinie z Ukrainy. "Kochani, mamy w Warszawie mieszkanie, które miało być na wynajem. Nie jest jeszcze skończone, ale postaramy się zrobić szybko dodatkowe łóżka i łóżeczka dla dzieci. Dam znać asap, ile osób jesteśmy w stanie pomieścić" - zaznaczyła celebrytka.

Wykończenie mieszkania nie zajęło aktorce dużo czasu. Już po kilku godzinach miejsce było gotowe, aby przyjąć gości. Maja pokazała wnętrze lokum na InstaStory, później poinformowała: "Mama z piątką dzieci jeszcze dzisiaj tu zamieszka".

Na podobne wsparcie zdecydowała się między innymi Julia Kamińska.

Kuba Błaszczykowski przekazuje ćwierć miliona!

Piłkarz również wsparł potrzebujących. Zdecydował się na pomoc finansową. "W obliczu trudnej sytuacji naszych sąsiadów z Ukrainy wraz z @fundacja_ludzki_gest przekazujemy pomoc w postaci ćwierć miliona złotych (250 000zł). To pieniądze na najpotrzebniejsze środki niezbędne do funkcjonowania dla obywateli Ukrainy" - zaznaczył Kuba Błaszczykowski.

Na podobne wsparcie zdecydował się między innymi raper Bedoes. 23-latek wpłacił 100 tys. złotych i pomaga organizować transport z granicy.

W pomoc dla uchodźców z Ukrainy angażuje się również Anna Lewandowska. "Potrzebujemy wsparcia dla 200 dzieci" - napisała na Instagramie żona Roberta Lewandowskiego.

Monika Brodka będzie gotować dla Ukraińców!

Monika Brodka również zaangażowała się w pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Wczoraj, 27 lutego na Instagramie poinformowała, że zamierza wypożyczyć food trucka i udać się na granicę. "Po stronie ukraińskiej są setki głodnych i zmarzniętych ludzi" - napisała wokalistka.

Maciej Musiał oddaje krew. Zachęca do tego również innych

Aktor również zaangażował się w pomoc naszym wschodnim sąsiadom. Postanowił oddać krew. Maciej Musiał opublikował zdjęcie ze stacji krwiodawstwa, by zachęcić do podobnego gestu fanów. "Krwiodawstwo zawsze ma sens i jest bezcenną pomocą, dlatego warto się teraz zmobilizować i oddać krew. Ona na pewno się nie zmarnuje i bardzo przyda się w tym niezwykle trudnym momencie. Krew oddać można w każdym centrum krwiodawstwa w Polsce" - zaznaczył we wpisie.

