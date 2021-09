Maciej Dowbor pokazał, co dostał od córek. "Moja cierpliwość powoli się kończy"

Od dzieci można dostać wiele rzeczy… laurkę na Dzień Ojca, starą kanapkę z plecaka do szkoły, ukochanego pluszaka w dowód miłości, lufę w dzienniczku ucznia do podpisania etc. Można też dostać w prezencie katar, który doprowadza Cię do szału, nie pozwala zasnąć, rozwala łeb.