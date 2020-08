Maffashion ostro do fanki: "Idź się lecz"

O tym, że Julia Kuczyńska, znana też jako Maffashion, jest w ciąży, huczy w mediach od czerwca, choć ani ona, ani jej partner, Sebastian Fabijański oficjalnie nie potwierdzili tej informacji. Pytana wprost szafiarka nie dementowała informacji o powiększeniu rodziny, a wręcz sama podgrzewała plotki. Teraz jednak Maffashion ma dość rozmów o swojej figurze i nie przebierając w słowach, dała temu wyraz na Instagramie.

Trudno stwierdzić, kto sprowokował dyskusję - czy fani Maffashion, czy ona sama, wstawiając kolejne zdjęcie kamuflujące odpowiednie części ciała. Najwięcej emocji wywołała ostatnia fotka, na której Julia jest w samych rajstopach, ale ma tak ułożone nogi, że nie widać jej brzucha. Nie uszło to uwadze fanek, które ewidentnie nie rozumieją, dlaczego ich idolka nie może powiedzieć wprost, czy jest w ciąży, czy jednak nie.

"Zastanawia mnie, kiedy skończy się ten cały cyrk z tym skrywaniem brzuszka ciążowego, zakładaniem ubrań oversize, żeby ludzie mogli się domyślać, portale plotkarskie mogły aż szaleć, żeby było głośno, że Maff i Fabijański zostaną rodzicami. Po co to wszystko?" - napisała w komentarzu jedna z internautek.

"Jeśli trzymanie jakiejś sfery życia tylko dla siebie, nie przeżywanie tego z mediami i brak afiszowania się jest cyrkiem, to ok, mam swój cyrk i swoje małpy, a temat rodziny i bliskich od kiedy tylko funkcjonuje w sieci trzymam z dala od mediów i internetu" - odpisała jej Maffashion i zwróciła uwagę, że pytania o ciążę są niegrzeczne. "To, że media plotkują, nie oznacza, że ktoś sobie tego życzy oraz ze media nie robią takiej rodzinie krzywdy. To tak jak z pytaniem kobiet o to, kiedy będą miały dzieci... A może kurde nie mogą??? Może się starają? A może poroniły, a może maja zagrożoną ciążę?!!" - oburzała się Kuczyńska.

To jednak nie ucięło dyskusji, a niektóre fanki zarzuciły szafiarce hipokryzję. "Przez zdjęcia, w których zakrywasz brzuch, na pierwszym planie emanując dwa razy większymi rękami niż faktycznie masz, trochę samoistnie wywołujesz ten temat. Jeśli nie jesteś w ciąży, szkoda prowokacji na internetowych napinaczy. A jeśli jesteś i nie chcesz prywatnością epatować na insta, za co znów szacun, to bądź konsekwentna i po urodzeniu też nie rób z insta billboardu marek dziecięcych" - stwierdziła jedna z internautek.



A kiedy inna napisała, że Maffashion powinna udzielić tej informacji swoim fanom, którzy obserwują ją od lat, blogerka nie wytrzymała.



"Wszyscy wiedzą, to przyznaj się? Dziewczyno, chyba najspokojniejszej osobie nerwy mogą puścić w tym momencie... IDŹ SIĘ LECZ! A jak interesują cię sprawy rodzinne, ciąże, życie prywatne innych ludzi to zajmij się swoimi najbliższymi i przyjaciółmi" - napisała Kuczyńska.

