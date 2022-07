Magda Gessler odchodzi z TVN? Jest ostry komentarz restauratorki

Od czasu oficjalnego ogłoszenia przejścia Edwarda Miszczaka z TVN do Polsatu nie milkną plotki i domysły na temat dalszych losów wykreowanych przez niego gwiazd i osobowości telewizyjnych. Małgorzata Rozenek-Majdan w rozmowie z Plejadą przypomniała, że Miszczak "jest ojcem chrzestnym jej sukcesu". Na liście potencjalnych transferów gwiazd z TVN do Polsatu są już Magda Mołek i wspomniana wcześniej Małgorzata Rozenek-Majdan - obie swoją nową drogę w stacji mają rozpocząć od udziału we flagowym show "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami".

Nic dziwnego, że wśród spekulacji pojawia się również nazwisko Magdy Gessler. Co na to sama zainteresowana? Aktualnie przebywa na wakacjach, ale nie omieszkała skomentować tych doniesień. Zrobiła to w swoim niepowtarzalnym stylu. Wierszem.

Bajka, wierszyk, rymowanki Kolorowe malowanki Spekulacje.. barwne treści Lubią sobie coś popieścić Wszystko wrzucić dziś do gara I tak kręcić niczym czara A ja na urlopie Lekko pali w tym ukropie Dementuję moi mili Życzę wam tak pięknej chwili TVN to mój domeczek… Moje gniazdko i stołeczek Moi ludzie, życie, praca Moja frajda, wielka raca! Całuję kochane portaliki…. Niech wam się robią wasze kliki Magda Gessler

Na Instagramie wypowiedziała się natomiast dużo ostrzej. Zbulwersowana skalą medialnej gonitwy za "newsem", Magda Gessler napisała, że nie ma wyjścia i musi "uciąć żądzę pieniądza niewiarygodnych portali", żerujących na ludzkim życiu. Posunęła się do porównania tychże do tasiemca czworogłowego.

Magda Gessler ubolewa nad tym, że ludzie gonią za fake i bad newsem, szukają sensacji i nakręcają się niepotrzebnie i negatywnie. Plotkarskie portale oskarża o rozsiewanie kłamstw i rozwiewa wszelkie wątpliwości na temat swojego transferu do TVN. Dom jest, był i będzie tylko jeden #TVN

Teraz mam swoje święte 7 dni na regenerację, jestem daleko i chce mieć anielski spokój. Ale jak zwykle, kiedy wyjeżdżam na urlop ktoś musi mi to OBS …Ć!

